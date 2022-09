“Bentornato mister”.

Con questo post affidato ai proprio canali social il Cagliari Calcio ha riabbracciato mister Fabio Liverani, colpito in questi giorni, assieme alle due figlie, dal dolore della morte della moglie Federica Frangipane.

Dopo qualche giorno in famiglia, il tecnico è tornato ad Asseminello per dirigere gli allenamenti della squadra rossoblù, in vista del prossimo impegno, il primo ottobre, che vedrà i sardi impegnati in casa contro il Venezia.

(Unioneonline/l.f.)

