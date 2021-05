Come ogni giovedì torna su Radiolina "Il Cagliari in diretta".

Appuntamento è alle 18.30, oltre che in radio e sui canali social, anche su Videolina e sul sito web de L'Unione Sarda.

In compagnia di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu, la trasmissione entra come di consueto nel vivo della partita del momento, con la possibilità, da parte dei tifosi, di interagire rivolgendo domande.

Ospiti della trasmissione Jedaias Capucho Neves, noto come Jeda, ex attaccante del Cagliari, e Lorenzo Minotti, ex rossoblù e ora commentatore televisivo.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata