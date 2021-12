Se non altro è un ritorno alla vittoria a due mesi dal 17 ottobre, giorno del 3-1 alla Sampdoria e dell’unica partita vinta dal Cagliari in questa stagione sin qui molto deludente. Il risultato è identico, matura grazie alle reti di Deiola, Ceter e Pereiro, prima del gran gol di Donnarumma per gli ospiti.

La squadra B mandata in campo da Mazzarri – segnale che la testa è al match di campionato con l’Udinese, fondamentale – batte il Cittadella e stacca il pass per gli ottavi di Coppa Italia, dove i rossoblù affronteranno in una gara secca in trasferta il temibile Sassuolo di Dionisi.

Il tecnico lascia tutti i titolari in panchina – Keita e Godin addirittura in tribuna – e lancia per la prima volta dal 1’ Obert, oltre a far esordire in maglia rossoblù il greco Kourfalidis.

L’undici titolare: Radunovic, Altare, Carboni, Obert, Zappa, Kourfalidis, Oliva, Deiola, Lykogiannis, Ceter, Pereiro.

Il Cittadella di Edoardo Gorini, in piena zona playoff in B e reduce da sette risultati utili consecutivi, schiera Maniero, Cassandro, Frare, Adorni, Donnarumma, Mazzocco, Mastrantonio, D’Urso, Antonucci, Cuppone, Beretta.

Davanti a 2.800 spettatori per la prima volta un arbitro donna dirige la partita di una squadra di Serie A, è Maria Sole Ferrieri Caputi.

Gli ospiti partono meglio e impensieriscono il Cagliari, che al 16’ tuttavia passa in vantaggio: bel cross di Zappa da destra e inzuccata vincente di capitan Deiola. Rossoblù non propriamente brillanti, continuano a soffrire ma al 40’ trovano il raddoppio, complice il portiere del Cittadella: Maniero respinge male un tiro al volo di Deiola e Ceter si trova sul piede una palla da spingere solo in rete. Lo stesso colombiano spreca clamorosamente il tris a due passi dalla porta su assist di Pereiro.

Nella ripresa tocca a qualche titolare. Grassi e Joao Pedro rilevano Kourfalidis e Ceter, al 62’ viene annullato un gol per fuorigioco agli ospiti e due minuti dopo arriva il tris. Complice ancora Maniero, che respinge tra i piedi di Pereiro un tiro da fuori di Lykogiannis, l’uruguaiano cala il tris facile facile.

Poi entrano anche Dalbert, Caceres e Desogus. Il Cagliari gestisce, altri gol annullati (uno per parte) e poi la perla di Donnarumma che accorcia le distanze per i suoi con un eurogol che strappa gli applausi della Unipol Domus. Una gran botta da fuori che finisce la sua corsa sotto l’incrocio dei pali.

