Il Cagliari chiama a raccolta i tifosi in vista della partita di domenica sera contro l’Inter, decisiva in chiave salvezza: in caso di sconfitta infatti i rossoblù sarebbero nella peggiore delle ipotesi (in caso di vittoria della Salernitana) matematicamente in B, nella migliore avrebbero comunque un piede e mezzo nella serie cadetta.

Bisogna fare punti contro una squadra ancora in piena lotta per lo scudetto, e per questo c’è bisogno del massimo supporto dei tifosi. Ci vuole una Domus tutta rossoblù.

Di qui la super promozione del club. La prelazione dei biglietti è cominciata ieri pomeriggio, è dedicata ai possessori dei mini abbonamenti o di un tagliando per le partite giocate contro Sassuolo e/o Hellas Verona. Prezzi speciali grazie alla Tariffa Rossoblù: 15 euro in Curva Nord e Sud, 30 nei Distinti e 45 in Tribuna (a fronte di prezzi pieni rispettivamente di 50, 100 e 150 euro. Da venerdì 13 alle 10 scatta la vendita libera, durante la quale resterà valida fino a esaurimento posti la Tariffa Rossoblù. Attiva anche una promozione per gli under 18, che potranno acquistare un biglietto a 10 euro in tutti i settori dello stadio.

Ai tifosi dell’Inter resteranno le briciole. Probabilmente non si andrà oltre i 400 posti dello spicchio dedicato accanto alla Curva Sud.

