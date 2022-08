"Il Cagliari? È una corazzata, ma penso alla mia squadra e a vedere il grado di condizione raggiunto. Abbiamo rispetto, ma non ci spaventiamo" così l'allenatore del Perugia, Fabrizio Castori, in conferenza stampa in vista del match contro i rossoblù venerdì alla Unipol Domus.

Sarà un Perugia piuttosto rimaneggiato quello che venerdì incontrerà il Cagliari in Coppa Italia. Diversi gli uomini che daranno forfait: Angella, Matos, Santoro, Rosi, Olivieri. Recuperati in difesa Vano e Di Serio, ma entrambi saranno utilizzabili a gara in corso. Su sistema di gioco e uomini il tecnico ha già sciolto le riserve, salvo defezioni dell'ultimo momento: "È sicuro che giocheremo con il 3-5-1-1. Davanti ci saranno Kouan e Melchiorri, che permettono di gestire al meglio la posizione in maniera verticale. I tre di difesa saranno giocoforza Sgarbi, Vulikic e Dell'Orco. Poi ci sono dei giovani validi pronti a subentrare".

