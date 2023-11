Udinese e Cagliari in campo al Friuli (o Bluenergy Stadium) per i sedicesimi di finale della Coppa Italia. I padroni di casa sono reduci da un pareggio in campionato contro il Monza.

I rossoblù hanno ancora negli occhi e nel petto l’emozione per la clamorosa rimonta contro il Frosinone (4-3 per i sardi che perdevano 0-3 alla Domus). Ranieri ha lasciato a casa Luvumbo, Pavoletti e Mancosu. In campo alcuni uomini che devono ritrovare ritmo e, forse, se stessi.

Le formazioni

Udinese (3-5-2): Okoye; Ferreira, Tikvic, Guessand; Akè, Zarraga, Camara, Lovric, Kamara; Thauvin, Lucca. (All. Cioffi)

Cagliari (4-3-1-2): Radunovic; Di Pardo, Hatzidiakos, Wieteska, Azzi; Oristanio, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Shomurodov, Petagna. (All. Ranieri)

