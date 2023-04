Vittoria e spettacolo ad “Asseminello” tra il Cagliari Primavera e i pari età della Juventus: 5-3 il risultato finale. Prova di orgoglio per i rossoblù che tornano finalmente al successo dopo ben 10 giornate.

Secondo risultato utile consecutivo per la coppa formata da Battilana e Pisacane. Titolare il portiere Ciocci, in prestito dalla prima squadra. Match valido per la 26º giornata di campionato. Nei primi minuti è un assolo bianconero. Gli ospiti vanno in vantaggio di due reti, grazie ai sigilli di Mancini e Anghelè.

I rossoblù non mollano e accorciano le distanze con Cavuoti, bravissima la mezzala a recuperare la sfera a centrocampo e involarsi verso la porta difesa da Vinarcik.

Terza rete in campionato per il numero 10. Pronti via e la ripresa si apre con il 2-2 per i padroni di casa. Cross dalla destra di Griger per Vinciguerra che insacca. Primo timbro in stagione, per l’attaccante classe 1995.

All’84’ Mancini firma la propria doppietta personale in tap-in ed il 2-3 per i suoi. Nemmeno il tempo di esultare per i bianconeri che i rossoblu pareggiano: calcio di punizione, batti e ribatti in area e alla fine Veroli sigla il pari. Gol numero due nel “Primavera 1” per il difensore. In pieno recupero, accade l’incredibile.

Pulina di piattone su assist di un’imprendibile Cavuoti, segna il 4-3. Konate con un contropiede letale al 96’ chiude il match sul 5-3. Entrambi gli attaccanti salgono così a tre reti nel torneo. Può partire la festa ad “Asseminello”. Il Cagliari Primavera è più vivo che mai e sale a 32 punti in classifica, in dodicesima posizione, rimanendo sempre nella zona calda dei playout. Capitan Palomba e compagni torneranno in campo sabato prossimo a Sassuolo, fischio d’inizio alle 14.30.

