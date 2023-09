Greco il primo, polacco il secondo. In comune Pantelis Hatzidiakos e Mateusz Wieteska - oltre a saper parlare bene l’inglese, essere nati nel 1997 e giocare in difesa - hanno il Cagliari da qualche settimana. Rappresentano quell’esperienza che Claudio Ranieri chiedeva a gran voce sin dal primo giorno di ritiro in Val d’Aosta. «Questa in Serie A è una grande occasione», ripetono in coro i due nuovi rossoblù nella conferenza di presentazione (post esordio) nella sala stampa della Unipol Domus. L’allenatore non ha esitato un attimo a schierarli e la risposta è stata eccellente.

Per entrambi è stato decisivo il consiglio di ex giocatori del Cagliari. Quello di Lykogiannis per Hatzidiakos e quello di Walukiewicz per Wieteska. «Ho fatto questa scelta perché è una piazza importante con una tifoseria da top dieci. Poi c’è Ranieri, e non serve aggiungere altro», ha sottolineato il greco. «Mi piace il calcio italiano, è molto diretto. Qui bisogna difendere molto», ha tenuto a precisare, invece, il polacco. «Rispetto al campionato francese non ho trovato molte differenze, sia nel modo di difendere che di attaccare. Ho trovato, però, molta più qualità nei giocatori».

