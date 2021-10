Fiorentina-Cagliari è finita 3-0. Ecco le pagelle rossoblù.

Cragno 6: Non ha colpe sui gol, non fa grandi parate.

Caceres 5,5: Anche lui soffre Saponara, che nel primo tempo fa il bello e il cattivo tempo su quella fascia. Ma deve alzare bandiera bianca dopo neanche 24 minuti.

Bellanova (dal 24’) 5,5: Da ricordare un intervento alla disperata con cui evita (rimandandolo solamente) il raddoppio di Gonzalez. E poco altro.

Ceppitelli 5: Vlahovic è un campione, lui oggi lo ha esaltato.

Carboni 5: Spesso impreciso in uscita, lascia troppi spazi all’attacco viola.

Lykogiannis 4,5: Sognerà Gonzalez stanotte. L’argentino sbuca da tutte le parti e lui non riesce proprio a contenerlo. Vince un duello solo dopo il 90’.

Zappa 4,5: Mai incisivo da esterno alto, fa ancora peggio quando si abbassa dopo l’infortunio di Caceres, concedendo praterie a un ispiratissimo Saponara.

Pereiro (dal 58’) 5: Entra a risultato ormai acquisito, non riesce mai ad accendere la luce.

Deiola 5: Manca il filtro, sopraffatto dalla superiorità del centrocampo rossoblù.

Grassi (dal 58’) 5,5: Difficile subentrare sotto di tre gol.

Marin 5: Mai in partita anche lui. Nessuno dei suoi strappi, il trascinatore del centrocampo rossoblù non si accende mai.

Nandez 5,5: Schierato in un ruolo non suo, nei primi 10’ crea un paio di pericoli. Poi la Viola prende il sopravvento e anche lui ne è sopraffatto. Anche lui alza bandiera bianca al 71’, preoccupante in vista della partita di mercoledì.

Obert (dal 71’) 6: A partita chiusa regala un paio di giocate interessanti. Il 19enne mostra di avere i numeri.

Joao Pedro 5: Spento. La sua classe non riesce a cambiare l’andamento della partita, neanche a dare qualche speranza. I palloni che arrivano sono pochi, ma lui non è esente da colpe.

Keita 4,5: Vedi Joao Pedro, aggiungici l’harakiri sull’1-0. Quel braccio ingenuamente largo che regala il rigore del vantaggio ai toscani.

Pavoletti (dal 58’) 5,5: Vale il discorso fatto per Pereiro e Grassi: entra a partita ormai chiusa e non riesce a concludere nulla.

Mazzarri 5: Le assenze. L’infortunio di Caceres dopo poco più di 20 minuti. Una squadra, la Fiorentina, decisamente superiore. Ma il suo Cagliari è deludente oltre tutto questo: neanche un tiro in porta e possesso al 35%. Fase difensiva carente, sia al centro che sui lati con gli ampi spazi lasciati a Saponara e Gonzalez. Partita disastrosa.

