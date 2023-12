A Edoardo Goldaniga, così come a tutto il Cagliari, non va giù aver perso 1-0 contro la Lazio stasera. Le sue parole su quanto avvenuto all'Olimpico sono chiare: «C'è grandissimo rammarico, perché abbiamo fatto una gran partita ma abbiamo bisogno di punti. Andiamo via molto dispiaciuti e con grande rammarico, per la prova che abbiamo fatto e le occasioni che siamo riusciti a creare».

Il difensore, in campo fino all'83' quando ha lasciato il posto a Nández, rivela il piano deciso all'intervallo sotto di un gol e di un uomo: «A fine primo tempo ci siamo detti di portarla sull'1-0 il più a lungo possibile, per avere qualche occasione alla fine. Così è stato: ne abbiamo avute due nel finale».

Le differenze

Per Goldaniga non ci sono problemi a giocare con uno o due compagni in difesa. «Lavoriamo con tutti i moduli, sia a tre sia a quattro. Ci mettiamo a piena disposizione di Ranieri e facciamo quello che ci dice di fare, anche a partita in corso può essere un'arma per noi e per il nostro cammino». Oggi ha ritrovato Provedel, del quale è stato compagno di squadra a Perugia e Pisa e che ha salvato il risultato per la Lazio: «Gli ho solo detto che quando giocava con me non faceva queste parate», scherza. «Abbiamo giocato due anni insieme e vissuto anche nella stessa casa, è un amico e mi fa piacere vederlo giocare in questo modo».

