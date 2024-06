Ucraina-Belgio 0-0 e Slovacchia-Romania 1-1, con le reti di Duda e pareggio di Razvan Marin, su rigore.

Terminano con due pareggi le sfide del gruppo E di Euro 2024 ed ecco i verdetti: nonostante tutte e quattro le squadre del gruppo abbiano racimolato 4 punti in tre partite, passano agli ottavi Romania e Belgio, così come la Slovacchia, grazie alla miglior differenza reti.

La sorpresa è senza dubbio il primo posto nel girone dei romeni, che riescono a rimettere in sesto la partita contro gli slovacchi grazie al penalty trasformato dal centrocampista di proprietà del Cagliari. Gol che, tra l’altro, ha consentito di portare a quota 4 le marcature totali della squadra – altro criterio determinante in caso di parità di punti - e di ottenere così il primato a discapito del Belgio, che passa come secondo una differenza reti di +1 (la stessa della Romania), ma con sole 2 reti segnate.

Zero invece la differenza reti per la Slovacchia, che ha incassato 3 gol subendone altrettanti. Ma i 4 punti conquistati valgono il ripescaggio.

Quarta e dunque eliminata invece l’Ucraina, che nelle tre partite del girone ha segnato 2 reti incassandone però 4.

