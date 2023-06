È il dopopartita di Bari-Cagliari. Al San Nicola i 1.300 tifosi rossoblù, stippati nello spicchio accanto alla curva sud, sono in delirio per la promozione in Serie A. Mentre nell'Isola si scatenano i festeggiamenti, sotto quel settore i rossoblù portano in trionfo Claudio Ranieri, il tecnico che è stato l'artefice dell'impresa che resterà negli annali calcistici. A Girasole, lungo via Nazionale, Daniele Palmas, cuoco di professione e appassionato d’arte, ha colto un momento di quell'esultanza, l’11 giugno scorso, mentre Ranieri, veniva portato in trionfo da Lella e Altare.

A Palmas, autore del murale e sostenuto da un gruppo di amici, sono stati sufficienti alcuni contenitori di vernice, qualche pennello e un po' di diluente per realizzare l'opera. Miscelando il tutto all'estro e all'entusiasmo, ancora vivo per conquista della Serie A, ha creato un'immagine iconica di un risultato sportivo che ha unito tutta la Sardegna.

Nel recente passato Palmas ha espresso la sua vena artistica con un murale dedicato alla memoria dell’imprenditore Adriano Balloi.

