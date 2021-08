Parte dalla panchina, entra a mezz’ora dalla fine, segna il gol vittoria in pieno recupero, per quell’esultanza viene ammonito ma la rete viene annullata per un fuorigioco davvero millimetrico.

Se il buongiorno si vede dal mattino, non nasce certo sotto una buona stella questa stagione per Cristiano Ronaldo.

Ma è giallo sulla scelta di Massimiliano Allegri. Difficile pensare a un normale turnover (siamo alla prima di campionato): per questo si rincorrono le voci su una imminente partenza del campione portoghese, pare legata all’operazione Real Madrid-Mbappè che manderebbe Cr7 a Parigi a far coppia con Leo Messi.

"La panchina di Cristiano Ronaldo? Ho parlato con lui prima della partita, vista la condizione e il momento della stagione, gli ho detto che era meglio partire dalla panchina, in una partita in cui serviva poi subentrare. Lui si è messo a disposizione, come tutti. Le partite sono tante, dovrò gestire lui come tutti gli altri. E con la possibilità dei cinque cambi, che per me sono una novità assoluta". queste la parole di Max Allegri.

Anche Nedved cerca di spegnere le polemiche sul nascere: "Scelta concordata con il calciatore: abbiamo fatto due acquisti di grande valore e Ronaldo resterà sicuramente con noi".

Versione che stride un po’ non solo con i rumors, anche con l’inserimento nell’undici iniziale di Bernardeschi, ultimo a staccare la spina dopo la vittoria agli Europei.

Se quel gol annullato sarà l’ultimo acuto della sua carriera in bianconero lo sapremo tra poco più di una settimana, quando il calciomercato chiuderà definitivamente i battenti.

(Unioneonline/L)

