Come contro il Milan gli ultimi minuti sorridono al Cagliari, che trova all’88’ il pareggio per 2-2 col rigore di Roberto Piccoli. «Credo che le squadre che lottano per salvare la categoria abbiano tutte gli stessi problemi», l’analisi di Davide Nicola sulla partita col Genoa. «Qualche gol si prende, ma caratterialmente recuperare uno svantaggio subito nel momento migliore di gioco espresso va bene. Abbiamo preso gol su situazioni evitabili, sul secondo c’era un giocatore che ha messo il corpo davanti e non so cosa sia successo, ma non mi interessa commentarlo. Potevamo andare in vantaggio in maniera importante, in un campo e in una situazione non facile. Dobbiamo sistemare qualcosa, ma va bene così».

Per mantenere la categoria è ancora lunghissima, ma Nicola vede situazioni interessanti: «Fare campionati tranquilli, per chi lotta per la salvezza, è sempre dura», afferma. «Ci sono momenti in cui puoi sfruttare meglio il gioco che stai producendo e creare problemi agli altri. Non dimentichiamoci che abbiamo dei giocatori con qualità, che hanno bisogno di un percorso di miglioramento perché i numeri se li stanno creando adesso. Bisogna avere pazienza con loro».

Da parte di Nicola c’è anche soddisfazione per l’impegno di Mina: «Yerry ha la capacità e la sensibilità di capire il momento», dice sul confronto prima del rigore del 2-2. «Piccoli è rigorista, abbiamo anche Marin, Viola e lo stesso Mina che possono calciare. Yerry si è sentito un po’ pieno fisicamente, Roberto gli ha chiesto se poteva tirarlo ed è stato bravo a lasciarglielo. Piccoli è fra i rigoristi, poi cerchiamo di mettere chi ha avuto esperienza nel tempo di quel tipo di calcio. È andata bene».

