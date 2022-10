Vigilia di Genoa-Cagliari e Fabio Liverani presenta la sfida nell’inusuale location della sala biblioteca dell’aeroporto di Elmas. E il tecnico annuncia subito il forfait di Barreca e Rog: “Le botte col Venezia si sono fatte sentire, non si sono mai allenati in gruppo, meglio che restino a casa per continuare a lavorare”.

Sulla sfida col Grifone: “Una partita importante contro quella che sarà una diretta concorrente, una squadra costruita per vincere. Nessuna preoccupazione, anche se arriva dopo due sconfitte di fila, ma siamo anche solo all’ottava giornata, per questo non parlerei di scontro diretto. Una gara come questa, in uno stadio pieno e contro una formazione forte sarà uno stimolo per noi, oltre che una bellissima opportunità per far svanire le nubi, soprattutto a livello mentale”.

Niente paure, infine, a proposito delle voci sul suo futuro: “Le chiacchiere mi toccano poco, mi confronto quotidianamente con la società e quindi sono tranquillo, non sento particolari sensazioni negative”

