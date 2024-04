È un Cagliari falcidiato dalle assenze quello che si prepara ad affrontare il Genoa nella terzultima trasferta stagionale. Una gara che mette in palio tre punti pesanti, perché per i sardi potrebbero valere la ragionevole sicurezza di permanenza in Serie A. Oltre a Dossena e Viola, infortunati, e allo squalificato Luvumbo, nelle scorse ore si è fermato anche Yerry Mina, pilastro difensivo dell'undici di Ranieri: in assenza del colombiano, il tecnico romano è stato costretto a ripensare la formazione titolare.

Fischio d'inizio alle 20.45, queste le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici per il Monday night.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

Cagliari (3-4-2-1): Scuffet; Hatzidiakos, Wieteska, Obert; Di Pardo, Prati, Deiola, Augello; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri

