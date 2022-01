Torna a Cagliari Luca Gagliano. Il club di Tommaso Giulini ha fatto sapere di aver raggiunto un accordo con l’Avellino per la risoluzione del prestito dell’attaccante classe 2000.

Nato ad Alghero e cresciuto nel vivaio rossoblù, è stato un punto fermo della Primavera con 28 gol in 75 presenze. Nella seconda parte della stagione 2019-2020 è stato aggregato in pianta stabile alla prima squadra e ha collezionato due presenze, tra cui quella – con tanto di gol assist – della vittoria casalinga per 2-0 contro la Juventus, che già aveva in tasca lo scudetto.

Nella scorsa stagione a Olbia in C ha collezionato 19 presenze e un solo gol, prima di passare all’Avellino in prestito per la sua prima stagione fuori dall’Isola. Una stagione a metà, con tre reti in undici presenze.

Ora il ritorno a Cagliari. Mancino in grado di ricoprire diversi ruoli nella zona avanzata del campo, è “apprezzato per il suo spirito di sacrificio e l’attaccamento ai colori rossoblù, rientra ora al Cagliari per dare il suo contributo alla causa”, sottolinea il club di Tommaso Giulini in una nota.

