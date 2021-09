Walter Mazzarri perde un altro tassello per la sfida casalinga contro il Venezia in programma venerdì sera alle 20.45.

Dopo Dalbert, appiedato da una distrazione muscolare di primo grado al flessore della coscia sinistra, dà forfait anche Ceppitelli, per lo stesso tipo di problema.

Il difensore non sarà dunque a disposizione ma, come l’esterno brasiliano, potrebbe tornare già alla ripresa dopo la sosta sfruttando le due settimane di tempo per recuperare.

Mazzarri intanto pensa di tornare al 3-5-2, sia per dare più densità al centrocampo e maggiori rifornimenti per le punte che per colmare la penuria di esterni. In avanti Keita ancora favorito su Pavoletti.

Di seguito le probabili formazioni, in caso di 4-4-2 ci sarebbe Zappa terzino destro e Caceres spostato a sinistra.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Caceres, Godin, Walukiewicz, Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Lykogiannis, Joao Pedro, Keita. All.: Mazzarri. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

Venezia (4-3-3): Maenpaa, Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Svoboda, Busio, Fiordilino, Kiyine, Aramu, Henry, Johnsen. All.: Paolo Zanetti.

Alla Unipol Domus arbitra Volpi di Arezzo.

