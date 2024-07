Si dimette il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate, a due giorni dalla sconfitta contro la Spagna nella seconda finale europea persa di fila.

Nonostante il suo contratto scadesse a fine dicembre e la Federcalcio inglese sembrasse intenzionata a rinnovarlo almeno fino ai prossimi mondiali, Southgate ha deciso di porre fine ai suoi otto anni alla guida dei Tre Leoni. Non una sorpresa assoluta, dal momento che alla vigilia della spedizione in Germania, era stato lo stesso ct a porre come condizione per la sua permanenza futura la vittoria dell'Europeo.

Negli ultimi giorni, in molti tra opinionisti ed ex calciatori lo avevano invitato a fare un passo indietro alla luce delle ultime prestazioni della nazionale. L'Inghilterra, nonostante il percorso fino alla finale, non ha mai convinto nelle sue gare europee. Da qui la decisione di Southgate di rassegnare le dimissioni con effetto immediato.

