Un sopralluogo allo stadio Unipol Domus di Cagliari, costruito nel 2017 in attesa della costruzione del nuovo stadio dopo la demolizione del Sant'Elia, per raccogliere elementi utili per la progettazione dello stadio provvisorio di Firenze.

Lo ha svolto una delegazione del Comune di Firenze guidata dal direttore generale Giacomo Parenti e composta da tecnici comunali e da progettisti di Arup, che hanno ideato il restyling dello stadio Artemio Franchi.

Il sopralluogo, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, è servito per raccogliere elementi utili per la progettazione dello stadio provvisorio di Firenze, previsto all'attuale impianto per il rugby Padovani a partire dalla stagione 2024-25 in concomitanza con i lavori per il restyling dello stadio Artemio Franchi.

(Unioneonline/l.f.)

