Sabato elezioni del Comitato Regionale Sardegna della FIGC, con il presidente attuale Gianni Cadoni unico candidato. Correrà da solo, avendo ricevuto 239 designazioni, e va verso la rielezione per il suo terzo mandato: era stato eletto a novembre 2016, subentrando ad Andrea Delpin, e poi confermato a gennaio 2021 per il successivo quadriennio. Dal 21 marzo 2022 è anche vicepresidente LND Area Centro.

L'Assemblea ordinaria elettiva è in programma sabato alle 10.30 al Centro Congressi "L'Anfora" di Tramatza, dove saranno eletti anche i sette componenti del Consiglio Direttivo, il Collegio dei revisori dei conti, i Delegati assembleari e ai responsabili regionali di Calcio Femminile e del Calcio a 5. Per queste ultime due cariche c'è a loro volta una candidatura, quella di Giovanna Federica Arca (designata dalla società pura di calcio femminile) e di Luca Fadda per il futsal (15 designazioni).

Come consiglieri, le candidature accettate sono quelle di Antonio Begliutti (130 designazioni), Andrea Contini (127), Fabrizio D'Elia (129), Roberto Desini (187), Francesco Mereu (180), Gianpiero Pinna (182) e Mathias Urru (139). Tutte le cariche, dal presidente in giù, avranno durata quadriennale.

