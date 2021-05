Termina con un totale di 24 sanzioni per violazione delle norme anti-Covid la serata “abusiva” organizzata a Milano per festeggiare il compleanno dell’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku.

Al party per i 28 anni del bomber neroazzurro, organizzato in un hotel del centro del capoluogo lombardo nonostante coprifuoco e restrizioni, sono infatti arrivate le forze dell’ordine, che hanno messo fine ai festeggiamenti, procedendo all’identificazione dei presenti.

Oltre al belga, erano presenti anche altri quattro calciatori interisti: Hakimi, Perisic e Young.

Per loro e per gli altri ospiti, così come per il direttore dell’albergo, scatteranno le multe previste dalla normativa sull’emergenza sanitaria.

