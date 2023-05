«La cosa più antipatica è che i tifosi oggi tifano per il giudice sportivo. Siamo a livelli paradossali. Ad esempio se la Juventus, e dico se, ha fatto un falso in bilancio, perché togliere i punti? Se ragionassi come l'agenzia delle entrate gli dovrei sequestrare lo stadio».

Così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti, a margine dell'evento "Vita da campioni" al Foro Italico di Roma.

«Va ripensato tutto il sistema», ha detto ancora il ministro, aggiungendo: «Sulla giustizia sportiva avevamo avviato una prospettiva di riforma. Avevamo confidato che il sistema dello sport riuscisse ad autonormarsi ma è complicato. È evidente che il sistema concepito negli anni '60 non può più funzionare».

«La terzietà – ha concluso Giorgetti – c'è sempre, anche qui non è possibile che gli organi di giustizia sportiva vengano nominati insieme a chi vince nelle federazioni».

