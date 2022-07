Grande rammarico, a tutti i livelli, per l’eliminazione della Nazionale femminile agli Europei di calcio che si stanno disputando in Inghilterra. Le azzurre di Milena Bertolini non sono infatti riuscite a superare il girone.

Per Bonansea e compagne solo un punto racimolato, conquistato grazie al pareggio contro l’Islanda (1-1), preceduto dalla debacle contro la Francia (5-1) e seguito dalla partita della speranza contro il Belgio, che però è riuscito a imporsi per 1-0, mandando a casa le giocatrici italiane.

Ora, al di là dell’amarezza (“Si poteva fare di più, ma ripartiremo”, ha detto la Bertolini dopo il ko contro il Belgio), è tempo di bilanci. E anche di polemiche per il flop, arrivato dopo le rosee aspettative che hanno preceduto il torneo continentale.

Tra i più duri, Antonio Cabrini, eroe del Mundial '82 e anche ex ct proprio della Nazionale femminile di calcio.

"Cerchiamo di chiamare le cose nella la giusta maniera – ha detto il campione del mondo - è stato un fallimento, ognuno dovrà prendersi le proprie responsabilità, a partire dal magazziniere agli organi più alti".

"Non sto a valutare le scelte – ha aggiunto Cabrini, non sono in grado di determinare le condizioni fisiche delle giocatrici e giudicare le scelte. Per questo c'è un commissario tecnico. Ora dovranno tutti farsi bell’esame di coscienza".

"C'è molto dispiacere, soprattutto per le ragazze", il commento, invece, del presidente della Figc, Gabriele Gravina. “Dopo tanti giorni di preparazione, non centrare una qualificazione su cui avevamo puntato moltissimo un po' di amarezza la dà. Dobbiamo accantonare la delusione, a breve avremo due appuntamenti importanti per centrare il Mondiale 2023", ha aggiunto Gravina.

E alle polemiche e all’ipotesi di affiancare a Milena Bertolini, un secondo ct, il presidente ribatte: "Ragionando così, vogliamo il male della Nazionale. Abbiamo già tensioni esterne legate a un'eliminazione molto rapida, accompagnata anche da un senso di colpa delle atlete e della ct".



