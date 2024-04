L'impresa replicata a tre anni e mezzo dalla precedente, solo che stavolta in ballo c'è una semifinale che sembra davvero vicina sull'onda dell'impensabile 3-0 ad Anfield.

Ieri sera, davanti a 2.140 bergamaschi, l'Atalanta, nell'andata dei quarti di finale di Europa League in casa del Liverpool di Klopp, prenota l'anticamera dei sogni grazie alla solidità del gruppo e alla mira infallibile: prima di Scamacca sotto le braccia incerte di Kelleher (doppietta record), poi di Pasalic nel finale.

Milan-Roma invece finisce 0-1 al Meazza: come nel derby con la Lazio e in altre tre occasioni è ancora un gol di testa del difensore Mancini a decidere le sorti giallorosse. La spinta di San Siro, per l'andata dei quarti di finale di Europa League, questa volta è protagonista e non solo spettatrice di quel che avviene sul palcoscenico europeo. Anche per la Roma inizia una pausa di una settimana, prima dei 90 minuti che valgono la semifinale. Per la Roma, ritorno senza Cristante, squalificato. Per il Milan, ultimo appello prima del derby che potrebbe dare la seconda stella ai cugini nerazzurri.

