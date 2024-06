Pareggio per 1-1 nella sfida tra Slovenia e Serbia, valida per il secondo turno del gruppo C di Euro 2024.

Le reti entrambe nel secondo tempo: apre Karnicnik al 69’ per gli sloveni e poi Jovic al 95’ trova il disperato pareggio per i serbi.

Alle 18, sempre per il gruppo C, in campo Danimarca e Inghilterra.

Alle 21, invece, gli Azzurri di Spalletti incontrano la Spagna, nella seconda partita del girone B.

(Unioneonline)

