Sono due le partite che si giocano oggi per gli Europei di calcio. Nel match giocato alle 18 più che buona la prestazione della Turchia di Vincenzo Montella (proprio oggi ha festeggiato i suoi 50 anni) che ha battuto per 3 a 1 la Georgia. In serata lo scontro fra Portogallo e Repubblica Ceca, sempre del Gruppo F.

Turchia-Georgia 3-1 (25’ Muldur, 32’ Mikautadze, 65’ Guler, 90+7’ Akturkoglu)

Alle 21 Portogallo-Repubblica Ceca

