Fischio d’inizio alle 21 all’Allianz Arena di Monaco per la partita Belgio-Italia. Gli azzurri passano subito in vantaggio nel primo tempo con Barella, al 31esimo, e poco dopo con Insigne.

Il Belgio accorcia le distanze grazie a un rigore tirato da Lukaku.

In campo, per gli Azzurri, Giorgio Chiellini torna al centro della difesa. Il ct Roberto Mancini punta su Federico Chiesa, preferito a Domenico Berardi nel tridente con Ciro Immobile e Lorenzo Insigne.

La formazione: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti, Chiesa, Insigne; Immobile.

Per il Belgio: Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; De Bruyne, Doku; Lukaku.

I giocatori di entrambe le squadre, prima della partita, si sono inginocchiati per aderire alla campagna di sensibilizzazione “Black lives matter”. Per gli azzurri è stata la prima volta tutti insieme, perché la linea scelta è stata quella di inginocchiarsi in caso di richiesta all'Uefa da parte dell'avversario, come segno di solidarietà al tema della lotta alla discriminazione.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata