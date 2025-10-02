Esordio con gol, in Conference League, per l’ex attaccante del Cagliari Roberto Piccoli. La sua Fiorentina ha battuto al Franchi la Sigma Olomouc, squadra della Repubblica Ceca. L’ex bomber rossoblù è andato in gol al 27’ del primo tempo, sfruttando un passaggio di testa di Ndour e, a tu per tu con il portiere, lo ha trafitto con un rasoterra angolato.

La Fiorentina ha tenuto in mano la gara, anche se nel finale c’è stato tanto nervosismo in campo. Al 5’ di recupero il raddoppio di Ndour.

