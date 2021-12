A 173 giorni dall’arresto cardiaco durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020, Christian Eriksen è tornato in campo per allenarsi.

Il centrocampista dell’Inter ha chiesto e ottenuto di potersi allenare da solo nel centro sportivo dell’Odense, squadra danese dove il 29enne ha giocato a inizio carriera.

Una notizia splendida dopo la grande paura: "Eriksen ci ha contattato e ora si sta allenando da solo", ha detto un portavoce dell'Odense. "È naturale per lui dal momento che ha giocato qui da giovane e vive dietro l'angolo. Siamo molto felici di poter fornire strutture di allenamento per lui", ha aggiunto.

Dai racconti dei media locali, il centrocampista si è presentato alle 8 del mattino con un personal trainer per fare qualche corsa blanda, esercitazioni con i coni e tiri in porta.

Lo scorso giugno ad Eriksen è stato impiantato un defibrillatore cardiaco sottocutaneo che gli vieta di scendere in campo in gare ufficiali in Italia. Potrà invece scendere in campo in campionati con regolamenti diversi, tra cui quello inglese, olandese e danese. Discorsi prematuri al momento, dato che Eriksen deve ancora decidere se riprendere a giocare o smettere.

