"Ciao a tutti. Mille grazie per i vostri dolci e sorprendenti auguri e messaggi che ho ricevuto da tutto il mondo. Significano molto per me e la mia famiglia” Così il giocatore Christian Eriksen, ancora ricoverato a Copenaghen dopo il malore accusato sabato scorso in campo per la sfida tra Danimarca e Finlandia, prova a rassicurare dai social i fan.

È il primo messaggio postato direttamente dal calciatore dopo il brutto spavento che ha un po’ offuscato la prima giornata di Euroe2020.

"Io sto bene – prosegue Eriksen – Devo ancora sottopormi ad alcuni esami all'ospedale, ma mi sento ok”.

Poi un pensiero ai compagni di Nazionale: “Adesso tiferò per i ragazzi della Danimarca nelle prossime partite: giocate per tutti i danesi".

Il giocatore è ancora ricoverato al Rigshospitalet, ed è ancora presto per pensare al suo futuro. Le dimissioni potrebbero però arrivare già nella giornata di domani, una volta completati gli esami al cuore.

Lui, nel frattempo, ha recuperato buon umore e anche appetito, al punto che ieri per cena gli è stata consegnata una teglia di pizza cucinata per l’occasione.

