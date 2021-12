E’ ufficiale, l’Inter ha rescisso il contratto di Christian Eriksen, il centrocampista danese colpito da un malore durante Danimarca-Finlandia a Euro 2020.

Lo fa sapere il club neroazzurro con un comunicato: “L'Inter si legge - comunica di aver trovato un accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Il club e tutta la famiglia nerazzurra abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro”.

“Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano – prosegue il club di via Durini -, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra”.

Eriksen potrebbe tornare in futuro a giocare, forse all’Odense dove tutto è iniziato ma ci sono anche voci di un interessamento dell'Ajax. Quel che è certo è che non potrà più giocare in Serie A per via del defibrillatore cardiaco installato dopo la crisi accusata il 12 giugno.

