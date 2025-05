Alla Primavera del Cagliari basta un'autorete del Bologna al 13' per conquistare la vittoria davanti al pubblico CRAI Sport Center. I ragazzi di Pisacane continuano a sperare un posto nei playoff e attendono i risultati delle dirette concorrenti.

Il match vede Iliev subito impegnato già al 5' con una grande parata su colpo di testa di Castaldo. Simonetta prova a rispondere al 10', ma la sua incursione viene murata. Al 13' Langella si incarica della battuta di un calcio d'angolo, Tonin stacca di testa nel tentativo di allontanare la sfera che invece si insacca alle spalle del suo portiere. Al 25' Simonetta prova ad allungare ulteriormente mettendo in mezzo un cross interessante, Pessina anticipa tutti e blocca. Quattro minuti dopo Iliev prodigioso sul destro di Ravaglioli. Al 37' altra occasione per Simonetta, Pessina si fa trovare pronto. Tre giri di lancette più tardi e Ravaglioli cerca nuovamente la porta isolana, Iliev gli dice di no.

Nella ripresa, 49' sul cronometro, azione personale di Vinciguerra che prova il cross, nessun compagno ribatte in rete. Al 52' Arba cerca l'imbucata per Bolzan ma il 19 non trova la zampata vincente. Un minuto dopo Castaldo ha l'opportunità di pareggiare i conti, Cogoni mura. Al 59' Langella per Marcolini che però spedisce alto. Il Bologna si fa sentire nuovamente al 66' con Ivanisevic, Iliev respinge in angolo. All'86' Tomasevic di testa manca l'appuntamento col gol per un soffio.

Al triplice fischio il Cagliari può festeggiare anche questi altri tre punti in classifica che portano la formazione rossoblù, momentaneamente, al settimo posto in classifica a quota 55 punti assieme al Milan.

