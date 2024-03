Un mese decisivo, quello di marzo, con il Cagliari che affronterà tre gare che sanno di avvio della volata salvezza. La prima oggi, al Castellani di Empoli, contro gli uomini di Nicola: dall'arrivo del nuovo tecnico, a metà gennaio, i toscani non hanno più sbagliato un colpo, con zero sconfitte in sei partite. Il cambio di passo registrato ha lasciato il segno anche in classifica, con Niang e compagni a +5 sui rossoblù. La sfida di oggi rappresenta per entrambe le squadre un crocevia fondamentale per evitare la retrocessione.

Fischio d'inizio alle 15, queste le scelte ufficiali di formazione dei due tecnici, Davide Nicola e Claudio Ranieri:

Empoli (4-3-3): Caprile; Ismajli, Walukiewicz, Luperto, Cacace; Kovalenko, Marin, Maleh; Cancellieri, Destro, Cambiaghi.

Cagliari (4-4-1-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Jankto, Makoumbou, Deiola, Luvumbo; Gaetano; Lapadula. All. Ranieri

