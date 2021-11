Il mondo del calcio provinciale lombardo piange Leo Gritti, soprannominato bomber, morto a 47 anni.

Ex giocatore di diverse squadre lombarde tra cui Monza, Trevigliese, Leffe, era in stato vegetativo dal 2012. Colpito da un infarto sul campo da calcio, non si era più ripreso: all’epoca non c’erano defibrillatori subito a disposizione sui campi di gioco.

E’ morto la scorsa notte alla casa di riposo Ovidio Cerruti, a Capriate San Gervasio, nella Bergamasca.

"Sarai sempre con noi, Bomber”, lo onora così il mondo del calcio bergamasco.

Ha giocato a lungo in C1 e C2 poi, dopo una breve parentesi al Monza in B, nei primi anni 2000 è tornato al calcio dilettanti, prima in Eccellenza poi in Terza Categoria.

L’Usd Arzago, squadra in cui ha giocato in Terza Categoria e paese in cui aveva anche aperto un locale, lo ricorda su Facebook: "È venuto a mancare il nostro bomber Leo Gritti, il giocatore più rappresentativo di sempre della nostra società sia dentro che fuori dal campo. Bomber, il tuo ricordo resterà per sempre indelebile dentro ognuno di noi. Grazie di tutto".

Non mancano le condoglianze di tanti cittadini comuni ed altre società calcistiche, tra cui la Trevigliese, che si dichiara “onorata di aver avuto un giocatore di simile talento e un ragazzo di impareggiabile simpatia”.

