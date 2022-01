Cagliari di nuovo al lavoro ad Asseminello in vista dei due prossimi impegni ravvicinati, mercoledì in Coppa Italia contro il Sassuolo e domenica in campionato contro la Fiorentina.

Nella seduta del lunedì i calciatori che hanno totalizzato più minuti nella gara dell'Olimpico contro la Roma hanno svolto una sessione defaticante.

Per gli altri, invece, lavoro di attivazione tecnica, serie di partitelle, combinazioni e tiri in porta.

Ha proseguito il personalizzato Luca Ceppitelli, terapie per Damir Ceter.

Al lavoro ad Asseminello anche Marko Rog: il centrocampista croato, assente da mesi per un brutto infortunio, potrà continuare ora nell'Isola il suo percorso di recupero tra palestra e campo.

