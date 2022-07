Nel giorno del primo acquisto ufficiale, il giovane Alessandro Di Pardo, al Cagliari arriva la proposta del Watford per Nahitan Nandez. A dir la verità, il contatto è tra il club inglese e l'agente del giocatore, Pablo Bentancur, con El Leon individuato dalla proprietà del club, la famiglia Pozzo, come elemento fondamentale per la riscossa. Perché il Watford, proprio come il Cagliari, ha vissuto una stagione da incubo ed è retrocesso nella Championship, la Serie B inglese.

I dubbi di Nandez

Non proprio un salto di qualità per l'uruguaiano, atteso in città lunedì, dopo aver chiesto e ottenuto un giorno in più di vacanze, per rientrare con un volo internazionale da Montevideo. Nandez ha snobbato il corteggiamento del Monza, che gli avrebbe permesso di restare in Serie A con un club ambizioso, e attende una big, magari quel Napoli che ogni tanto strizza l'occhiolino al Leon, senza mai però fare un'offerta interessante per il Cagliari. Che, da parte sua, non intende regalare quello che resta l'acquisto più costoso nella storia rossoblù. Anche per questo, Nandez non sembra particolarmente interessato alla proposta del Watford, che probabilmente può offrire un ingaggio più alto, ma costringerebbe il giocatore a uscire dai radar della Celeste, perdendo il treno per i Mondiali in Qatar.

Cose turche

Più concreta la pista che potrebbe portare in Turchia Joao Pedro. Il numero 10 di Ipatinga è stato inserito nella lista provvisoria dei convocati che domenica si dovranno presentare ad Asseminello per l'inizio del ritiro precampionato. Ma sia Joao che il Cagliari sperano di evitare la convivenza forzata. La trattativa col Galatasaray, uno dei club più importanti della Super Lig turca, va avanti, con i giallorossi arrivati a mettere sul tavolo 7-8 milioni più bonus per il capitano rossoblù, che vedrebbe raggiunto anche il suo obiettivo di sfondare il muro dei 2 milioni a stagione d'ingaggio. Una corsa contro il tempo, con la speranza di trovare l'accordo entro il fine settimana.

Il primo arrivo

Ieri mattina il Cagliari ha ufficializzato il primo acquisto della nuova stagione, l'esterno Di Pardo, classe '99, in arrivo dalla Juventus con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo in caso di promozione. E sempre ieri è stata ufficializzata la cessione di Carboni al Monza. Il difensore di Tonara ha effettuato le visite mediche e ha spiegato: «Ho scelto il Monza per ambizione. Sono felicissimo di essere qui. Mi hanno voluto fortemente e io ho voluto fortemente loro. Inizia una nuova avventura e ne sono felice».

Oggi a Villa Stuart è atteso Nicolas Viola, che poi firmerà il contratto di un anno più opzione per il secondo col Cagliari. Continua la caccia a una punta. Resta complicata la pista che porta a Lapadula, visto che il club rossoblù non vuole pagare un ingaggio da 1,8 milioni a stagione a un giocatore di 32 anni. E così continuano a salire le quotazioni del romeno Puscas, senza perdere di vista Maric e Donnarumma.

Il 30 giugno è il giorno delle scadenze di contratto. Oltre a Ceppitelli, lasciano ufficialmente il Cagliari anche Lykogiannis, Ceter, Grassi, Dalbert, Keita Baldé, Lovato, Strootman, Baselli e il giovane Marigosu.

