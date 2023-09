Budoni e Atletico Uri si scontrano per l'ennesimo derby di inizio stagione nella terza giornata della Serie D che si gioca domenica. Il Budoni di Raffaele Cerbone è la squadra fra le sarde che ha fatto finora più punti: quattro, contro i tre di Cos, Latte Dolce e Uri. Un torneo guidato dall'Ostiamare, l'unica a punteggio pieno con sei punti. Tanto equilibro, insomma.

Il Budoni di Raffaele Cerbone ha finora vinto contro il Latte Dolce e ha pareggiato sul campo della Romana. Le altre squadre sarde hanno invece collezionato finora una vittoria e una sconfitta. Domenica come detto il Budoni attende l'Atletico Uri, squadra difficile da affrontare e ben guidata da un tecnico esperto come Massimiliano Paba. La Cos ha voglia di riscattare subito la sconfitta di domenica a Sassari col Latte Dolce: a Tertenia ospiterà l'Ischia, ferma con due punti in classifica, ma ritenuta una delle favorite. Probabilmente l'allenatore Francesco Loi cambierà parecchio dopo la sconfitta sassarese. Possibile lo schieramento dall'inizio dell'attaccante Sergio Nurchi.

Difficile anche l'impegno del Latte Dolce sul campo campano della Cavese, altra squadra partita col favore del pronostico. Si giocherà alle 15.

