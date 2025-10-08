Decolla il patrimonio di Cristiano Ronaldo: è il primo calciatore a diventare miliardarioIl record nelle ultime stime di Bloomberg. Decisive le sontuose sponsorizzazioni di Armani e Nike e l’ultimo, faraonico rinnovo con l’Al-Nassr
Cristiano Ronaldo è diventato il primo giocatore di calcio miliardario. Lo riferisce Bloomberg, che stima il patrimonio dell'asso portoghese in 1,4 miliardi di dollari.
La ricchezza dell’ex attaccante di Real Madrid, Manchester United e Juventus ora in forza alla squadra saudita Al-Nassr, avrebbe avuto una “spinta” decisiva grazie a suntuose sponsorizzazioni come quelle di Armani e Nike.
Ma a influire in maniera esorbitante sul suo patrimonio è arrivato anche l’ultimo prolungamento del contratto con l'Al-Nassr, firmato lo scorso giugno, che avrebbe portato nelle tasche del calciatore 40enne oltre 400 milioni di dollari.
(Unioneonline)