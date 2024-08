Era l'uomo più atteso di Cagliari-Roma Paulo Dybala: è entrato al 69' e dal suo sinistro è nata l'occasione più grande lato giallorosso, quella della traversa di Artem Dovbyk. Daniele De Rossi rinvia il discorso mercato sull'argentino: «Ci sono delle tempistiche, ma io sono la persona sbagliata», le sue dichiarazioni in sala stampa dall'Unipol Domus. «Questa serata non aggiunge niente di nuovo: era con la testa dentro la partita, è entrato bene. Ieri abbiamo parlato mezz'ora, su altre situazioni non penso sia il caso di tornarci sopra perché abbiamo già fatto abbastanza ieri. Numericamente siamo tanti, forse troppi, a volte devo lasciare qualcuno in disparte e questo mi dispiace. Ma non si fanno i bilanci adesso dopo la prima di campionato, soprattutto quando mancano due settimane di mercato: sarebbe prematuro».

