Cade ancora in casa a sorpresa l’Arzachena (Serie D, girone G) battuta (0-2) dal Nola con due gol di Sparacello nella ripresa. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, nella ripresa gli smeraldini si sono resi subito pericolosi con Pinna. Gli ospiti hanno sbloccato il risultato al 25’ con Sparacello su corner. Dieci minuti più tardi il raddoppio ancora con l’attaccante campano che ha sfruttato un errore della difesa.

Nel delicato scontro diretto per la salvezza, sconfitta (1-0) per la Costa Orientale Sarda sul campo del Tivoli. Decisiva in avvio di gara una rete di De Marco su cross di Mastropietro.

La squadra di Loi si è resa pericolosa con Manca e Cadau. Nella ripresa, al 2’ deviazione aerea di Mancosu, Trovato salva. Al 28’ Nurchi sfiora l’incrocio. Al 25’ Zanoni ci prova dalla distanza, il portiere laziale si salva in angolo. Al 35’ una conclusione di Piroddi fa la barba al palo.

