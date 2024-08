Dopo la terza e la seconda maglia, il Cagliari ha presentato oggi la divisa classica: quella rossoblù, l'Home Kit per la stagione 2024-2025 che inizierà ufficialmente lunedì (ore 21.15) con i trentaduesimi di finale di Coppa Italia alla Domus con la Carrarese.

La maglia di casa, prodotta per il terzo anno consecutivo dall'azienda sarda Eye Sport, richiama la passione incondizionata del suo popolo grazie alla Fede Sarda, che rappresenta uno dei gioielli più famosi e preziosi dell'Isola.

"Coru e Fidi" è il nome dato alla divisa, dopo "Mari e Perda" per il Third Kit e "Soli e Trigu" per l'Away, a completare un filone che abbraccia la cultura e la storia della Sardegna. La scritta appare anche sul retro del colletto e sul fine maglia (qui definita come "Casteddu. Coru e Fidi"), mentre sempre all'interno appare la nuova etichetta che certifica l'utilizzatore in caso di maglia utilizzata dai calciatori o dal singolo tifoso.

Le caratteristiche. La nuova prima maglia del Cagliari è la classica rossoblù a quarti. Nella parte frontale viene riprodotta una trama che rimanda alla Fede Sarda campidanese. Il riferimento alla filigrana impreziosisce anche la manica destra, con un'applicazione in silicone. È realizzata in tessuto Spandex Mesh di origine riciclata. Lo scudetto del Cagliari è sul lato cuore, su quello opposto il logo di Eye Sport (entrambi in silicone di ultima generazione). La maglia è già in vendita sui canali ufficiali.

