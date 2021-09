Nei preliminari di Coppa Italia di Serie D, la Torres vince a Muravera per 2-0 e si qualifica al primo turno.

Mercoledì sfiderà il Latte Dolce in un derby tutto sassarese. Una gara quella di oggi decisa dalle diverse condizioni fisiche della due squadre. La Tores è apparsa bella, pimpante, quasi in forma campionato, fortissima in diversi elementi. Il tutto sotto gli occhi del presidente Stefano Udassi. Tutto il contrario del Muravera che ha retto per trenta minuti durante i quali ha giocato alla pari nonostante l'assenza dell'ex Entella Matteo Macosu, tenuto prudentemente a riposo da mister Loi per i postumi di un infortunio. I gol del successo, i sassaresi li hannjo firmati al 28' con Piredda eal 41' col super bomber Scotto, due giocatori fortissimi che possono fare la differenza. Buona tra gli ospiti, la prova d ell'ex Kaliffa che nel finale ha s fiorato il 3-0. Da ricordare che il Muravera ha rinunciato a diversi titolare e che ha inizianto la preparazione dopo Ferragosto.

Risultato a sorpresa, invece, nella sfida per i preliminari della Coppa Italia di Serie D.

L'Atletico Uri ha vinto sul campo dell'Arzachena per 1-0,con un gol nella ripresa di Altolaguirre. L'Arzachena reagisce e sfiora il pari, L'Uri non sta a guardare, gioca bene e manca anche il raddoppio. Una buona gara fra due squadre che possono davvero far bene i campionato. L'Uri va avanti in Coppa. L'Arzachena può pensare solo al campionato.

Le interviste:

