Dopo una stagione che ha portato più di una delusione per il Cagliari, i rossoblù questa sera hanno affrontato il Pisa in Coppa Italia alla Sardegna Arena.

In campo al fischio d’inizio Alessio Cragno, Sebastian Walukiewicz, Godin, Andrea Carboni, Gabriele Zappa, Deiola, Kevin Strootman, Dalbert, Marin, Joao Pedro, Leonardo Pavoletti.

Partiti come favoriti, gli uomini di mister Semplici non deludono le aspettative e segnano subito: pochi minuti e Joao Pedro va in gol. Qualche istante di attesa, poi la verifica al var: decretato il fuorigioco, quindi si riprende dallo 0 a 0.

Il Pisa va all’attacco e Lucca va in rete, ma di nuovo è un fuorigioco.

Niente di fatto insomma. Fino al 27esimo con un gol di Marin che corre in avanti, supera tutta la difesa dei pisani e anche il portiere. E poco dopo il 2 a 0 con il pallone di Godin deviato da un tocco di Caracciolo. Il 3 a 0 porta invece la firma di Deiola, alla fine del primo tempo, nel recupero.

Nel secondo tempo Masucci sorprende di testa Cragno e accorcia le distanze per il 3 a 1, ma al triplice fischio del direttore di gara il Cagliari può festeggiare e conquista il passaggio del turno in Coppa Italia: un’ottima partenza di stagione.

