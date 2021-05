Grandissimo Muravera che batte la vice capolista Vis Artena per 2-0 con gol di Enrico Geroni e di Ludovic Legal, volando al sesto posto del girone G, primo tra le squadre sarde.

Pesante sconfitta del Carbonia piegato per 4-0 sul campo del Formia. Ha perso con onore l'Arzachena piegata per 2-0 in casa dalla capolista Monterosi ormai con quasi i due piedi in Serie C.

Hanno pareggiato il Lanusei sul campo del Giugliano, il Latte Dolce in casa col Savoia e la Torres sul terreno del Gladiator. Un buon pareggio quello del Lanusei a Giugliano, che cerca disperatamente la salvezza. La Torres non andando oltre il pari, resta in una posizione critica di classifica.

Sta meglio l'Arzachena che deve addirittura recuperare quattro gare. Una giornata insomma all'insegna del Muravera, protagonista di una grande gara. Comprensibile la soddisfazione dell'allenatore Francesco Loi: “Abbiamo vinto, giocando alla grande, contro un avversario fortissimo, secondo della classe. Il Vis Artena ha dimostrato anche oggi il suo valore. Siamo riusciti a batterlo dando una dimostrazione di forza, segnando due gol per tempo. Siamo salvi, con i play out a quattro punti di ritardo ma con una gara in meno: dobbiamo recuperare una partita a Latina, contro un avversario che punta alla C attraverso i playoff".

© Riproduzione riservata