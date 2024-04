Tragedia sfiorata nel corso di una partita della Serie A colombiana tra Independiente Medellin e Atletico National, teatro di un fatto sconcertante che ha avuto come sfortunato protagonista una vecchia conoscenza del Cagliari Calcio: Pablo Ceppelini, che ha indossato la maglia rossoblù tra il 2011-2013 e oggi in forza all’Atletico.

Il centrocampista – che non ha certo lasciato il segno in Sardegna, collezionando solamente 9 presenze – è stato colpito, al minuto 92, dunque in pieno recupero, da un coltello a serramanico, lanciato dagli spalti occupati dai tifosi dell’Independiente.

La partita – che era sul risultato di 2-2 e che così è poi finita – è stata immediatamente interrotta, per consentire i soccorsi al calciatore.

Per Ceppelini, medicato in campo dallo staff sanitario dell’Atletico, nessuna grave conseguenza, solo tanta paura e lo sgomento per un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Le autorità colombiane stanno ora cercando di inviduare l’autore dell'insano e pericolosissimo gesto.

