Notizia clamorosa in casa Costa Orientale Sarda (Serie D, Girone G). Francesco Loi non è più il tecnico della squadra gialloblù. Al suo posto Sebastiano Pinna, che la settimana scorsa aveva lasciato la Ferrini Cagliari. Sorprende perché il tecnico di Loceri è un’icona della società. È stato alla guida del Muravera dal 2018, poi tre anni fa anni ha continuato con la stessa società che ha cambiato la denominazione in Costa Orientale Sarda Sarrabus Ogliastra trasferendosi a Tertenia. Tanti anni di grandi risultati. La promozione in Serie D e ottime stagioni in quarta serie sfiorando anche i playoff.

Ora questa decisione, presa di comune accordo per il bene della società per cercare di dare una scossa a questo momento così difficile, segnato da nove sconfitte consecutive di fila.

Al posto di Loi, che rimarrà in società, arriva Pinna: ex centrocampista di Cagliari e Torres, che in Serie D aveva allenato il Porto Torres ed è già stato nel Sarrabus sponda Castiadas con cui ha vinto l’Eccellenza.

