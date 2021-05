"Ci avete rotto il ca…lcio" è la scritta che compare, da ieri notte, su uno striscione dei tifosi della Curva Sud del Benevento dopo la sconfitta casalinga nella sfida salvezza contro il Cagliari.

"Si è consumato un altro scempio - scrivono i tifosi in un post pubblicato sui social - di cui siamo ancora vittime. Il sistema calcio ci vuole fuori dalla serie A per favorire ben altre società, come un Cagliari che nonostante abbia una rosa qualitativamente di ben altro spessore, si è ritrovato a lottare per non retrocedere con il Benevento. Appoggiamo pienamente la dura denuncia effettuata dal presidente Vigorito contro il sistema".

"E' vero, da parte nostra - si legge ancora - c'è la responsabilità di aver sciupato un largo vantaggio, ma le partite devono essere decise in maniera equa ed equilibrata, aspetti abbastanza scontati che oggi non si sono visti. E' una vergogna. Se questo è il calcio della serie A, fatto di interessi e speculazioni, siamo pronti a tornare tra i cadetti a testa alta”.

"Probabilmente - aggiungono i tifosi - siamo troppo puliti per stare in questo mondo d'elite, in cui fa più rumore un tiro di Ronaldo che la passione di intere realtà che vivono il calcio con uno spirito genuino e ricco di passione. Alla squadra chiediamo di onorare la maglia fino all'ultimo secondo. Poi vedremo il campo, se privo di condizionamenti esterni, cosa ci dirà. Ci resta solo la consapevolezza che avete rovinato lo sport più bello del mondo tra milioni di euro, diritti tv, superleghe e interessi. Ci avete rotto il ca…lcio. Fieri di essere Beneventani".

