A Montecarlo ha preso forma la Champions League, edizione 2024-205, con nuova formula e combinazioni decise dagli algoritmi: ogni squadra ne affronterà 8 in un campionato aperto a 36 formazioni con classifica finale.

Inter e Juventus trovano il Manchester City: i nerazzurri in trasferta, i bianconeri in casa. Per gli uomini di Inzaghi, nella prima fase, anche Lipsia, Arsenal, Leverkusen, Stella Rossa, Young Boys, Monaco e Sparta Praga.

La Juve affronterà anche Benfica, Psv Eindhoven e Stoccarda in casa e Lipsia, Bruges, Lilla e Aston Villa in trasferta.

Il Milan avrà Liverpool, Bruges, Stella Rossa e Girona in casa e Real Madrid, Bayer Leverkusen, Dinamo Zagabria e Slovan Bratislava in trasferta.

Per l'Atalanta ci saranno Real Madrid, Arsenal, Celtic e Sturm Graz in casa e Barcellona, Shakhtar, Young Boys e Stoccarda in trasferta.

Infine il Bologna, che trova Borussia Dortmund, Shakhtar, Lilla e Monaco in casa, e Liverpool, Benfica, Sporting Lisbona e Aston Villa fuori casa.

Le prime otto classificate accederanno direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre classificate dal nono al 24esimo posto disputeranno degli spareggi per accedere alla fase a eliminazione diretta.

Le vincitrici degli spareggi accederanno poi agli ottavi di finale, con la competizione che proseguirà con la formula “classica” a eliminazione diretta.

