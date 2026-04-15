Il Bayern Monaco si qualifica per le semifinali di Champions League, battendo 4-3 il Real Madrid nella gara di ritorno dei quarti. All'andata i bavaresi si erano imposti 2-1. Le reti: per i madrileni nel primo tempo doppietta di Guler (1' e 29) e gol di Mbappè (42'); Bayern a segno con Pavlovic (6') e Kane (38'); nella ripresa i gol di Luis Diaz (44') e Olise (49'). In semifinale il Bayern affronterà il Psg.

Nelle migliori quattro anche l'Arsenal, che pareggia 0-0 in casa con lo Sporting Lisbona e, in virtù della vittoria per 1-0 ottenuta all'andata, si qualifica per le semifinali. Qui la squadra di Arteta affronterà l'Atletico Madrid.

(Unioneonline)

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